Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

Как утверждают военные, инцидент произошел возле населенного пункта Новотошковское Луганской области. В ночь на 22 февраля вооруженные формирования под огневым прикрытием из стрелкового оружия совершили попытку пересечь линию разграничения и выйти на украинские позиции.

«Подразделения объединенных сил своевременно отбили атаку. В результате боестолкновения ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. «Ленты.ру») противника отступила», — отмечается в сообщении.

В штабе ООС заявили, что в результате случившегося якобы погиб один российский военный.

Обострение конфликта в Донбассе произошло 18 февраля. Украина заявила, что силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление, пытаясь прорваться через линии разграничения. В ходе боя погиб украинский военнослужащий. Власти ЛНР утверждают, что украинские диверсанты подорвались на минах, и, чтобы забрать их, командование начало обстрел населенных пунктов самопровозглашенной республики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!