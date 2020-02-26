Названы наиболее пострадавшие от катаклизмов территории России

Наиболее пострадавшими от катаклизмов в 2019 году оказались такие территории России, как Сибирский, Дальневосточный и Южный федеральные округа. Об этом говорится в докладе Гидрометцентра России, передает РИА Новости.

По данным синоптиков, на эти субъекты чаще всего обрушивались ураганы, сильные осадки и дождевые паводки. Также на этих территориях чаще объявляли чрезвычайную пожарную опасность. Так, в Сибирском федеральном округе в 2019 году произошло 86 опасных природных явлений, в Дальневосточном — 71 явление, в Южном — 62 явления.

Авторы доклада отмечают рост опасных природных явлений во всем мире. По их данным, за последние пять лет среднее число опасных погодных явлений, которые нанесли ущерб экономике, составило 396 единиц. В период с 1996 по 2000 год этот показатель составил 176 явлений. Синоптики предполагают, что это может являться результатом изменения климата.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов заявил, что во второй половине столетия россиян ожидают такие климатические катаклизмы, как жара и наводнение. По его словам, климатические изменения провоцируют сами люди, и из-за этого они «приговорены к определенному развитию событий». «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века», — отметил ученый.

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