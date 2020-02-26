Миллионы американцев лишат рабочих прав

Миллионы американцев, работающих в компаниях-франчайзи, в скором времени окажутся менее защищенными в спорах с работодателями, пишет The New York Times. В частности, их лишат возможности отстаивать некоторые свои права.

Новые правила разработаны Национальным советом по трудовым отношениям и вступят в силу 27 апреля. Согласно им, компании, продающие франшизы на свой бизнес, не будут нести ответственность за нарушения, которые допускают франчайзи — покупатели таких франшиз — в отношении сотрудников.

До сих пор в США действовал закон, принятый в конце второго президентского срока Барака Обамы. Он определял, что в трудовых спорах компания-франчайзер (продавец франшизы) признается «совместным работодателем». Теперь это положение будет отменено.

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Глава совета Джон Ринг заявлял, что новый порядок «придаст стандарту совместного найма стабильность и предсказуемость, необходимые для любых успешных отношений и жизненно важные для национальной экономики».

Новые правила распространятся не только на франчайзи, но и на подрядчиков крупных компаний. Последние будут отвечать по претензиям работников только в том случае, если будет доказано, что они имеют контроль над нижестоящими структурами и влияют на оплату, трудовой график и другие аспекты деятельности работника-истца. В этом случае между франчайзером и конечными работниками должен быть заключен отдельный договор — напрямую или через профсоюз.

Один из самых известных примеров компании-франчайзера — McDonald’s, активно продающий франшизы по всему миру. Правозащитники, к которым в январе присоединилось министерство труда, утверждают, что новый закон затруднит отстаивание работниками своих прав в спорных моментах, в том числе касающихся минимальной зарплаты, условий труда и продолжительности рабочего дня.

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