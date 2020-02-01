В России стали увольнять по-новому

В России изменились правила увольнения. Теперь при смене работы бухгалтерия или отдел кадров должны выдавать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Новые стандарты Минтруда вступили в силу 1 февраля 2020 года.

Документ выдается в последний рабочий день. В форме СТД-Р содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Фактически она является аналогом выписки из трудовой книжки.

Изменение правил увольнения связано с переходом на электронные трудовые книжки. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января.

Согласно новым правилам, россияне в течение 2020 года должны выбрать, перейти ли им на электронные трудовые или сохранить старый бумажный формат хранения информации о трудовом стаже. До конца года нужно написать соответствующее заявление работодателю. Если это не будет сделано, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку. Окончательно переход на электронные трудовые завершится 1 января 2021 года.

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