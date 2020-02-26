Россия напомнила ООН о морали без определения

Россия направила в ООН свои рекомендации по замечаниям к статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в которой закреплено право граждан на мирные собрания. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

В нем российская сторона называет не вполне обоснованными некоторые предложения всемирной организации. Среди них — желание прописать, что запрещать мероприятия, в том числе акции на тему сексуальной ориентации, по причине защиты нравственности можно «лишь в исключительных случаях».

В правительстве напомнили, что в международном праве нет определения термина «мораль», а универсальный и навязанный извне подход в таком вопросе для всех стран просто невозможен. «Подходить к данной теме необходимо с учетом национальных, исторических, религиозных и иных особенностей каждого конкретного государства», — говорится в документе.

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Россия также не согласна с включением в ооновские разъяснения фразы о том, что «непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий». В правительстве указывают, что это субъективное и оценочное утверждение, под которое не подведена нормативно-правовая база, пишет «Коммерсантъ».

Москва также считает, что «угроза возникновения насилия» — это достаточное основание для ограничения права на мирные собрания. В проекте ООН поводами значатся лишь угроза безопасности людей и их жизни или серьезного ущерба имуществу. Расходятся позиции по вопросу превентивных задержаний и обысков, а также использования на митингах сотрудников в штатском: Россия считает, что такие меры помогают гораздо эффективнее и быстрее реагировать на различные нарушения.

Кроме того, попыткой создать привилегированный режим называются отдельно прописанные обязанности властей защищать право лиц, подвергающихся дискриминации. Это право и так гарантировано законом, указывают в правительстве.

Комитет ООН по правам человека объявил о подготовке «Общего замечания» к статье в 2018 году. В нем будет разъясняться, как организация понимает право на мирные собрания, а также когда оно может ограничиваться государством. Документ будет лишь рекомендательным. Черновик был опубликован осенью 2019 года, после чего государствам и правозащитникам предложили направить свои замечания.

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