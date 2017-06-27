Наука и техника
 

Мораль связали с устройством государства

Перейти в «Мою Ленту»

Американские ученые показали, что сильная убежденность в свободе воли приводит к различным следствиям для морали в случае демократических режимов и стран, где распространена коррупция в государственном секторе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В обоих типах государств сильная убежденность в свободе воли связана с усилением поддержки уголовного наказания, однако нетерпимость к неэтичному поведению любых членов общества характерна только для первых стран (с высоким и умеренным уровнями развития институциональной экономики), но не вторых.

Исследование, основанное на опросе WVS (World Values Survey) более 65 тысяч человек из 46 стран мира (России в этом списке нет), позволяет предположить, что убеждение о свободе воли влияет на мораль, которая, в свою очередь, оказывается связанной с уровнем развития институциональной экономики.

Вера в свободу воли предполагает убежденность человека в возможность совершения самостоятельного выбора вне зависимости от внешних обстоятельств. С позиции философии свобода воли противоположна детерминизму — концепции, согласно которой все явления в природе взаимосвязаны и потому предопределены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Morality and belief in free will
Вера в свободу воли оказалась источником психического здоровья
Поросячья латынь доказала отсутствие свободы воли
Теорему о свободе воли проверили экспериментально
Последние новости
В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России
В Москве появятся два новых железнодорожных вокзала
Нейросеть «сочинила» треки в стиле Курта Кобейна
В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
Мораль связали с устройством государства
Блогер по ошибке съела ядовитое растение и угодила в больницу
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:1226 июня
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)

Дорого и сердито

Украина распродает Китаю советские лунные технологии
00:02Сегодня

Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере

18:1521 июня

Легендарные игры Sega вышли на iOS и Android

14:0426 июня

Эксперты оценили стоимость Большого Барьерного рифа

Наука и техника00:01Сегодня

Рыбку жалко

Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

16:0826 июня

Найдены самые древние египетские иероглифы

15:0226 июня

Раскрыта причина аномального поведения Урана

Наука и техника

И никакой химии!

Как биотехнологический стартап изменил ЖКХ
13:1726 июня

Найден способ стирать плохие воспоминания

00:0316 июня

В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров

13:4926 июня

Названа неустранимая опасность от выключенного смартфона

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Застрявший между жизнью и смертью
Посещение спортивного магазина обернулось жуткой трагедией
Такие родные
От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
Росприроднадзор собрался опечатать свалку в Балашихе
Под Ставрополем в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек
Михаил Лабковский: «Язык без мата, как борщ без томата»
О намерении депутатов повсеместно запретить нецензурную брань
В Неве выловили тело пропавшего несколько дней назад 13-летнего подростка
Все материалы
Мир
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
США обвинили Сирию в подготовке еще одной химической атаки
Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
Моди пригласил Трампа посетить Индию
Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции
Все материалы
Бывший СССР
«Навязанная» резня
20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
Порошенко рассказал о понимании украинцами счастья
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за высказываний о «Славянском братстве»
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для решения конфликта в Донбассе
Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоПоток ненависти
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
Госдума обвинила торговые сети в росте цен
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
ЕС отказался выдать Еврокомиссии мандат на переговоры по «Северному потоку-2»
Минимальный набор продуктов в России резко подорожал
Глава национализированного Украиной Приватбанка попросился в отставку
Курс доллара упал ниже 59 рублей
Все материалы
Бизнес
Прощание с роумингом
Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Глава «Роснефти» рассказал о путях повышения эффективности процессов добычи
«Роснефть» поставила задачу стать третьей компанией в мире по добыче газа
Арестованы акции дочерних структур АФК «Система»
ФАС возбудила дела против «Му-му» и Burger King из-за высоких цен в аэропортах
Все материалы
Силовые структуры
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России
«Юрий Долгорукий» успешно отстрелялся «Булавой» по Камчатке
Наркодилер сбежал от московских полицейских через окно
Великобритания отправила на испытания новый авианосец
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Рыбку жалко
Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Мораль связали с устройством государства
Эксперты оценили стоимость Большого Барьерного рифа
Найдены самые древние египетские иероглифы
Все материалы
Спорт
Из Казани в Саратов
Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Грустный месседж
Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина
Глава департамента судейства РФС назвал клоунадой использование видеоповторов
В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Марадона назвал себя фанатом Путина
Сборные Англии и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок
Все материалы
Культура
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
Стартовал второй этап выборов президента «Нашествия»
В новых сериях «Простоквашино» покажут современные реалии
Сирийскую певицу Насри задержали в ливанском аэропорту с кокаином в косметичке
В театре Вахтангова опровергли сообщение о переломе позвоночника у Этуша
Все материалы
Интернет и СМИ
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
Нейросеть «сочинила» треки в стиле Курта Кобейна
Очень темные дела
Роскомнадзор отверг утверждения о желании получить доступ к перепискам Telegram
Блогер по ошибке съела ядовитое растение и угодила в больницу
В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
В сети пожаловались на самые худшие подарки от родственников и бывших
Все материалы
Ценности
Стальная плоть
Автомобили, сыгравшие автоботов и десептиконов в новых «Трансформерах»
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Кадр из телесериала «Сэр Фрэнсис Дрейк» (Великобритания, 1961)«Дабы не ослепила нас красота Ее Величества»
Эксперимент адмирала Дрейка по сохранению зрения команды
Premiata выпустила ретро-пантолеты на кроссовочных подошвах
Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску
Японские дизайнеры превратили людей в миньонов
Elisabetta Franchi оденет женщин в спортивные боди
Все материалы
Путешествия
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Четверть российских туристов назвала путешествие на поезде приключением
Четырех российских туристов в тяжелом состоянии вывезли из Турции на самолете
Пассажирский самолет вернулся в Манчестер из-за отломившейся части крыла
Норвежцы начали сбор денег на починку каменного «пениса тролля»
Все материалы
Из жизни
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Американку пристыдили за откровенный купальник
Бритни Спирс изобразила танцовщицу балета на пляже Таиланда
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
В Великобритании уволили пришедшую на работу без лифчика барменшу
Все материалы
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
Все... сошли с ума
Как в Баку прошла одна из лучших гонок в истории Формулы-1
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
В Канаде нашли Porsche 911 с пробегом 1,2 миллиона километров
BMW представила X3 нового поколения
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado почти не изменится внешне
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы