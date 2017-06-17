«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных революционному прошлому нашей страны. Вместе с российскими историками, политиками и политологами мы вспоминаем ключевые события, фигуры и явления тех лет. Была ли Февральская революция следствием заговора думских либералов, военных и высшей аристократии? Почему партия кадетов потерпела неудачу в политическом противостоянии 1917 года? Могли ли либералы в союзе с социалистами предотвратить захват власти большевиками? Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Соловьев.

«Парламентский штурм»

«Лента.ру»: Партия кадетов постоянно подвергалась нападкам со всех сторон: справа ее обвиняли в том, что именно кадеты стали главным поджигателями революции, а не радикалы-социалисты. В то же время Ленин называл кадетов «могильными червями революции». Как вы считаете, подобные оценки справедливы?

Соловьев: Не будем забывать, что тогда все политические партии конфликтовали между собой. И это часто касалось не только прямых оппонентов, но и соседей по политическому спектру. Поэтому в оценке деятельности кадетской партии я бы не стал ориентироваться на их противников, в том числе и Ленина. Нам важнее понять логику и мотивацию самих кадетов.

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Это была революционная партия примерно до 1907 года. Кадеты не боялись революции, но понимали ее совершенно иначе, чем социалисты. Будучи либералами, кадеты полагали, что революция должна произойти не на улицах и баррикадах, а в головах людей. Но после первой революции 1905-1907 годов они взглянули на само явление по-другому. В период Первой мировой войны большинство кадетов опасались, что революция станет для России настоящей катастрофой. Даже в ходе «парламентского штурма» ноября 1916 года они стремились предложить обществу и власти путь выхода из политического кризиса, который бы помог избежать революционного взрыва.

Знаменитая речь лидера партии кадетов Павла Милюкова в Государственной Думе, вошедшая в историю под названием «глупость или измена», была в том же русле?

Как ни странно, да. Милюков не мог тогда предполагать, что спустя годы многие будут считать его выступление прологом революционных катаклизмов в России. Помните, у Тютчева: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»? Люди не всегда могут просчитывать долгосрочные последствия своих слов и поступков — и к Милюкову это относится в полной мере. Он и его коллеги по Прогрессивному блоку требовали создания правительства общественного доверия. Целью Милюкова в ноябре 1916 года было подтолкнуть «высшие сферы» к такому решению.

Сожжение государственных символов у Аничкова дворца во время Февральской революции. Петроград. 1917 год Фото: РИА Новости

За конституцию, царя и свободу

Насколько многочисленна и влиятельна была партия кадетов к февралю 1917 года?

Пик популярности у кадетов был в 1906-1907 годах, потом они постепенно утрачивали свое влияние. К началу 1917 года их партия была весьма немногочисленной, точную цифру назвать сейчас трудно (скорее всего, 10-12 тысяч человек). Но после Февральской революции ее численность резко возросла и достигла максимума за все время ее существования — более ста тысяч человек.

Из-за чего?

В революционной ситуации 1917 года кадеты неожиданно для себя стали центром притяжения не только для либералов, но и для всех политических сил правее социалистов.

Почему у партии было два названия: конституционно-демократическая партия и партия народной свободы?

Партия появилась в 1905 году, после издания Манифеста от 17 октября. Ее назвали «конституционно-демократической» (от аббревиатуры к.-д. и пошло сокращение «кадеты») исходя из того, что одним из главных лозунгов нового объединения стало установление в России парламентаризма и введение всеобщего избирательного права.

Но на втором съезде партии в начале 1906 года решили, что слово «конституционно-демократическая» не очень понятно большинству населения страны. Так появилось второе название, которое должно было понравиться широким массам избирателей — партия народной свободы.

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Как вы относитесь к мнению, что кадеты непосредственно перед 1917 годом стремились к смене неэффективного и прогнившего режима Николая II, чтобы более успешно вести войну?

По крайней мере до марта 1917 года большинство кадетов были сторонниками монархии — конституционной, разумеется. О ее возможном свержении в партии не говорили, зато поднимали вопрос о создании правительства, ответственного перед Думой. Голос кадетов звучал все громче в условиях «Великого отступления» 1915 года. Тогда казалось, что подобная политическая встряска позволит довести войну до победного конца. В то время так считали не только думские либералы, но даже часть высшей бюрократии и генералитет. Накануне революции военные больше доверяли Государственной Думе, чем правительству.

Долгожданный и внезапный бунт

Была ли Февральская революция неожиданностью для кадетов?

С одной стороны, для думских либералов стихийные волнения в Петрограде стали полной неожиданностью. 23 и 24 февраля, когда началась революция, Государственная Дума на нее никак не реагировала. И только после 25 февраля думцы стали осознавать масштаб происходящего в столице. С другой стороны, примерно с декабря 1916 года в думских кругах нарастало ощущение полнейшей апатии и безысходности.

Революционная Москва, 1917 год Фото: ИТАР-ТАСС

Ведущие деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние, поскольку все возможные средства для борьбы с действующей властью были испробованы без видимых результатов. Никакого выхода из положения они предложить не могли, поэтому им оставалось только рассчитывать на чудо, которое вернет их к активной политической жизни. И когда на улицах Петрограда в феврале 1917 года начались стихийные волнения, они тут же увидели в них революцию.

То есть, говоря современным языком, если бы думские либералы не возглавили бы уличный протест, то Февральская революция могла бы остаться в истории очередным русским бунтом, который бы власти в итоге подавили?

Я считаю, что именно так. С женщинами, бастующими рабочими и даже восставшими солдатами правительство Николая II никаких переговоров бы вести не стало. Но игнорировать депутатов Государственной Думы, из которых впоследствии будет сформировано Временное правительство, ни чиновники, ни военные просто не могли. Именно позиция думцев предрешила исход Февральской революции.

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А если бы члены Государственной Думы в те дни повели бы себя иначе?

Мне это трудно представить. У них была так устроена оптика — они ждали грозы и дождались. Если бы думцы не были готовы рассмотреть революцию в окружавшей их действительности, то ее бы и не было. Как вы сказали, в этом случае был бы бунт, который бы неминуемо подавили.

Что вы думаете насчет конспирологических версий о Февральской революции как результате заговора Гучкова, Милюкова и примкнувшего к ним генералитета?

Нет никаких документальных подтверждений того, что стихийные беспорядки в Петрограде в феврале 1917 года были результатом тщательно спланированного заговора. Хотя действительно, начиная с 1915 года, среди высшей аристократии, депутатов Думы и генералитета постоянно шло обсуждение различных сценариев дворцового переворота. Но дальше этих разговоров дело не двигалось. Как признавал впоследствии сам Гучков, им и его соратниками «сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления». К тому же все сценарии возможного заговора не предусматривали того, что случилось потом в действительности.

Либералы во власти

Если попробовать все-таки представить историю в сослагательном наклонении, как вы думаете, мог ли лидер думских либералов Милюков после отречения Николая II уговорить его брата Михаила принять трон? В таком случае дальнейшие события наверняка развивались бы иначе.

Нет, не мог. Милюков был практически единственным членом Временного комитета Государственной Думы (которая и сформировала Временное правительство), кто настаивал на передаче трона Михаилу. Как профессиональный историк он понимал, что только наличие легитимного монарха как исторически привычного для России центра политической системы сможет обеспечить спокойный транзит власти от дуалистической монархии к парламентской демократии. Но его коллеги видели реальную обстановку вокруг: стихию улицы сложно было сдерживать, силовой поддержки у будущего монарха могло не оказаться. Да и сам Михаил психологически был не готов к роли всероссийского императора: в политическом отношении он не был амбициозным человеком.

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Будучи министром иностранных дел в первом составе Временного правительства, Милюков вольно или невольно поспособствовал возвращению из эмиграции Ленина и Троцкого. Как вы полагаете, смог бы он вопреки давлению Петроградского совета не пустить их в Россию? Наверное, без этих деятелей революция тоже бы по-другому протекала.

Да, эти двое сыграли колоссальную роль в дальнейших событиях. Но у Милюкова и Временного правительства никакого выбора не было. Если бы они воспрепятствовали возвращению в страну политэмигрантов, пострадавших от прежней власти, то их репутация сильно бы пострадала. К тому же в таком случае они бы неизбежно вступили в конфликт с Петроградским советом, где задавали тон меньшевики. Те считали Ленина и Троцкого слишком радикальными, но все же своими соратниками по социал-демократическому движению. Поэтому в той ситуации вряд ли кто-нибудь смог бы помешать их возвращению в Россию.

Троцкий выступает перед красноармейцами. 1918 год Фото: ТАСС

Почему нота Милюкова, в которой он всего лишь подтвердил обязательство России продолжать войну, вызвала массовое возмущение и привела в итоге сначала к правительственному кризису, а затем к отставке самого Милюкова?

Нельзя возлагать всю вину за апрельский кризис 1917 года на Милюкова. Ему казалось, что предложенная им осторожная и скромная дипломатическая формула должна была стать приемлемой для Петросовета. Впрочем, и лидеры Совета тоже были склонны к компромиссу с Временным правительством.

Но проблема была в том, что в условиях развития революции ситуация выходила из-под контроля и Временного правительства, и Совета. Уличные массы (в значительной мере это были солдаты и матросы столичного гарнизона) были настроены совсем иначе — они все же рассчитывали на скорейшее заключение мира. Это была питательная почва для большевизма. Стихия же народной толпы становилась самостоятельной политической силой.

То есть революция уже развивалась по своим законам?

Да, это был самый настоящий революционный каток. Кризис апреля-мая 1917 года имел тяжелые последствия не только для Милюкова, чья государственная карьера фактически завершилась, но и для всей партии кадетов. С этого момента она неуклонно теряла свои позиции во Временном правительстве, уступая лидерство социалистам. А в июле 1917 года кадетская партия фактически оказалась на обочине политической жизни России. Неслучайно в августе им пришлось поступиться своими базовыми принципами — многие кадеты, которые изначально выступали за либеральную демократию, стали требовать установления в России военной диктатуры.

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Вы имеете в виде так называемую «корниловщину»?

Да, немало видных членов партии с сочувствием отнеслись в корниловскому выступлению. Некоторые авторы полагают, что это объясняет неудачу кадетов на будущих выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года: из 707 мест они получили только 15 (4,7 процентов голосов). В действительности это не так.

На обочине политической жизни

Почему в ходе развития революции 1917 года кадеты позволили оттеснить себя от власти? Почему они так стремительно растеряли авторитет и влияние?

Проблема была в том, что Россия тогда была сельской страной, а партия кадетов преимущественно представляла интересы жителей городов. Неслучайно во время выборов в Учредительное собрание в Москве они были вторыми по числу голосов после большевиков. До революции кадеты были нишевой партией, занимающей определенную позицию в российском обществе.

Но в 1917 году политическая ситуация в стране радикально изменилась. После введения всеобщего избирательного права стало ясно, что вопрос о будущем России станет решать деревня, а соответственно, партия эсеров. Но и она в итоге оказалась в числе неудачников. Ключевые партии 1917 года — кадеты, эсеры и меньшевики — в итоге потерпели поражение. Даже большевикам, чтобы прийти к власти, пришлось сильно измениться, отказавшись от своих многих принципиальных положений.

Владимир Ильич Ленин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве. 1 мая 1919 года Фото: РИА Новости

Например?

В августе 1917 года Ленин в своей работе «Государство и революция» писал, что при новом строе исчезнут все институты и атрибуты государства: полиция, армия и другие органы власти. Как мы знаем, ничего подобного не случилось, да и не могло случиться. То есть для того, чтобы удержаться у власти, большевикам пришлось пройти через радикальную трансформацию.

Получается, что их оппоненты проиграли, потому что не смогли поменяться?

Февральская революция 1917 года, снеся действующую политическую систему, поставила под вопрос существование всех политических партий. Они принадлежали старой эпохе, а в новый политический ландшафт никак не вписывались. Что касается кадетов, то они рассчитывали на готовность своих оппонентов к компромиссу, исходя из наличия у них чувства самосохранения и здравого смысла. Они стремились к компромиссу и с царским правительством, и с социалистами, полагая, что те хотя бы подсознательно ощущают утопичность своих идей. Но все оказалось совсем не так. Кадеты сами оказались утопистами, поскольку в условиях 1917 года противоборствующие стороны были не готовы договариваться друг с другом.

Подвели ли их излишняя принципиальность и чрезмерное интеллигентское прекраснодушие?

Некоторый догматизм у лидеров кадетов действительно был. Но это было свойственно всем политическим силам России 1917 года. Тогда все считали, что обладают монополией на истину, а остальные в лучшем случае заблуждаются. Политическая культура России начала XX века была предельно конфликтна и не предполагала готовность к переговорам и соглашениям.

Драма русских либералов

Как вы думаете, был ли у либералов шанс в коалиции с умеренными социалистами в 1917 году удержать Россию на пути к демократии?

Начиная с июля 1917 года, кадеты стали младшими партнерами в правительственной коалиции. Поэтому я бы поставил вопрос несколько иначе — могли ли умеренные социалисты в 1917 году удержать власть. Я думаю, что вряд ли. Меньшевики и эсеры сами по себе были неоднородны, и многие из них так или иначе сочувствовали большевикам и даже в дальнейшем сотрудничали с ними. Многие умеренные социалисты не были готовы биться насмерть за власть со своими бывшими товарищами по революционному движению.

Участники Государственного совещания Милюков и Кропоткин, 1917 год Фото: ТАСС

Сыграло ли роль в крахе кадетов отсутствие сильного и решительного лидера? Милюков же таким не был.

Кадетская партия была парламентского типа. Она была слишком неоднородной, и в ней было много противоречий. Все это не способствовало наличию вождя. Заслуга Милюкова заключалась в том, что ему долгое время удавалось примирять оппонентов. Он был отличным медиатором во внутрипартийных дискуссиях, умевшим слышать своих соратников. Во многом благодаря Милюкову кадетская партия оставалась единственной крупной политической силой в России, которой удалось избежать раскола.

Только это ей мало помогло. Почему, на ваш взгляд, либеральная идея в России в начале XX века потерпела сокрушительное поражение? Современный публицист Сергей Кара-Мурза как-то цитировал мнение Макса Вебера о кадетах, что «они прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, что устраняли их самих с политической арены».

Отчасти с этим можно согласиться. Партия кадетов не готовилась к такой революции, какая случилась, — она рассчитывала на выборы и мирное вхождение во власть. Поэтому в феврале 1917 года кадеты многое потеряли и не вписались в новую ситуацию. Либерализм — это не только люди и идеи (все это тогда в России было), но это еще и формирующая их среда. Беда дореволюционной России в том, что эта среда была очень ограниченной во всех смыслах: географическом и социальном. Иными словами, у кадетов была очень узкая социальная база, и с этим ничего нельзя было поделать.

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Кадеты действительно стали жертвой фундаментального и непреодолимого противоречия. Будучи убежденными либералами, они добивались введения всеобщего избирательного права, что неизбежно открывало дорогу во власть совсем иным политическим силам и отталкивало кадетов на периферию. Драма русских либералов начала XX века заключалась в том, что их партия не могла быть по-настоящему массовой — она представляла интересы «среднего класса» крупных городов. Но, в отличие от нынешней ситуации, тогдашняя Россия была сельской страной, поэтому в ситуации революционной стихии 1917 года идеи кадетов оказались невостребованными.