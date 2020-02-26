Россиянам посоветовали забыть слово «целина»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина», потому что из-за изменения климата осваивать новые земли для сельского хозяйства больше не получится. Об этом он заявил в среду, 26 января, в Почвенном институте имени Докучаева, передает РИА Новости.

По его словам, расширить ареал пригодных для земледелия земель в настоящее время не представляется возможным. «Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», — подчеркнул Вильфанд.

При этом улучшить урожайность уже существующих территорий пока можно, отметил специалист, сославшись на доклад «Глобальный климат и почвенный покров России». Как именно это сделать, ученый не уточнил.

Кроме того, согласно данным доклада, на невозможность осваивать новые сельскохозяйственные земли в России влияет и тот факт, что они и так занимают 22 процента от всей территории страны. В странах, имеющих сопоставимые климатические условия, аналогичный показатель — 13-15 процентов. По мнению авторов доклада, это говорит о том, что достигнутая в России доля сельскохозяйственных земель — максимально возможная.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов заявил, что во второй половине столетия россиян ожидают такие климатические катаклизмы, как жара и наводнение. По его словам, климатические изменения провоцируют сами люди, и из-за этого они «приговорены к определенному развитию событий». «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века», — отметил ученый.

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