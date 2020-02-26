Крупнейший газовый завод в России оказался успешнее ожиданий

В прошлом году крупнейший российский завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» выработал 18,4 миллиона тонн. Такой результат оказался значительно успешнее ожиданий, проектная мощность была превышена на 11 процентов, говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.

После запуска третьей очереди ожидалась выработка только 16,5 миллиона тонн в год. Однако уже в апреле прошлого года руководство компании утверждало, что производство окажется существенно выше — до 17,5 миллиона тонн.

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Завод на 50,1 процента принадлежит российскому «Новатэку», по 20 процентов у французской компании Total и китайской CNPC. Оставшимися акциями владеет китайский Фонд Шелкового пути.

Порядка 80 процентов произведенного СПГ в 2019 году предприятие поставило в Европу. Это позволило России опередить США по поставкам сжиженного газа в регион, однако повлияло на продажи «Газпрома», который не смог преодолеть отметку в 200 миллиардов кубометров.

В настоящее время «Ямал СПГ» работает над введением в строй четвертой линии СПГ мощностью 0,9 миллиона тонн. Ее особенность в том, что работать она должна исключительно на российском оборудовании. Пусконаладочные работы в настоящее время намечены на третий квартал 2020 года, хотя ранее уже неоднократно переносились.

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