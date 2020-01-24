Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром. На первое место издание поставило совладельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона, который с 2012-го по начало 2020 года заработал 14,5 миллиарда долларов, увеличив состояние до 26,4 миллиарда.

Вторым стал Геннадий Тимченко — у него прибавилось 13 миллиардов долларов (состояние — 22,1 миллиарда). Он владеет пакетами акций «Новатэка», «Сибура», «Стройнефтегаза», «Стройтрансгаза» и «Трансойла».

Третьим назван глава «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 25,9 миллиарда долларов. За восемь лет он стал богаче на 12,4 миллиарда. В пятерку вошли Владимир Потанин (плюс 10,8 миллиарда) и Владимир Лисин (плюс 7,4 миллиарда).

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Потерял при Медведеве больше других Алишер Усманов. Его состояние сократилось с 18,1 миллиарда долларов до 13,1 миллиарда. Вместе с ним обеднели Олег Дерипаска (минус 4,4 миллиарда), Филарет Гальчев (минус 4,1 миллиарда), Владимир Евтушенков (минус 3,8 миллиарда) и Игорь Зюзин (минус 2,75 миллиарда).

Михельсон также стал самым успешным российским бизнесменом по итогам прошлого десятилетия. А в 2019 году самым разбогатевшим россиянином стал глава «Норникеля» Владимир Потанин, у которого за год стало на 7,8 миллиарда долларов больше.

Дмитрий Медведев возглавлял российское правительство с мая 2012 года по 16 января 2020-го. Он подал в отставку после того, как президент страны Владимир Путин зачитал обращение Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министр стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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