Логинов подаст в суд на чиновницу-доносчицу из Международного союза биатлонистов

Биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович намерены судиться с чиновницей из Международного союза биатлонистов (IBU), жалоба которой привела к обыскам в номере российского спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу в полицию написала Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая исполняет обязанности антидопингового менеджера в IBU. Логинов и его наставник намерены потребовать возместить не только материальный, но и моральный ущерб. Касперович подчеркнул, что донос Фуссек-Хаккарайнен не позволил Логинову принять участие в последней гонке чемпионата мира, а два дня без полноценного сна сказались на его здоровье.

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Тренер Логинова отметил, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску.

Обыски в номере российских биатлонистов Логинова и Евгения Гараничева прошли утром 22 февраля. Итальянские правоохранительные органы устроили проверку после жалобы от IBU, согласно которой Касперович нарушил правила аккредитации на чемпионате мира в Антхольце. Полиция изъяла телефон и компьютер Логинова и проверила его автомобиль. Отечественный биатлонист снялся с масс-старта после обысков.

Из-за допингового скандала в 2014 году россиянин регулярно подвергается критике со стороны иностранных коллег. Так, после победы в спринте на чемпионате мира норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что спортсмен недостоин участия в чемпионате мира. С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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