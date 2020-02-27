Путин рассказал о своем отношении к смартфонам

Президент России Владимир Путин признался, что не использует современные гаджеты и отдает предпочтение телефонам спецсвязи. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто», — сказал президент, добавив, что технический прогресс не вызывает у него дискомфорта.

Он также добавил, что иногда звонит по смартфону, когда подчиненные передают ему эти устройства. «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — отметил Путин.

При этом глава государства заявил, что позитивно оценивает технический прогресс, подчеркнув, что этот процесс невозможно остановить. «Мы не собираемся этого делать», — добавил президент.

В 2018 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что Путин не пользуется смартфоном. Тогда он отметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

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