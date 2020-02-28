ООН снова отложила заседание из-за невыдачи визы россиянину

Комиссия ООН по разоружению снова перенесла начало работы из-за невыдачи американской визы главе делегации от России Константину Воронцову. Об этом рассказал ТАСС заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме», — прокомментировал ситуацию российский дипломат.

На прошедшем 28 февраля заседании Полянский сообщил Комиссии о том, что Воронцову так и не выдали визу США, и предложил перенести начало сессии на апрель. Инициативу российского дипломата приняли.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на десять дней из-за того, что Воронцову не выдали американскую визу.

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17 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют своим положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. Министр уточнил, что Вашингтон не выдает визы дипломатам из неугодных стран. Таким образом, считает Лавров, американские власти отказывают людям в возможности участвовать в мероприятиях ООН «по своему усмотрению и в нарушение международного права».

В декабре прошлого года США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Из-за отсутствия визы на молодежный форум в Нью-Йорке не смог приехать директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В сентябре 2019 года не получили визы десять членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.

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