Новая полоса в Шереметьево лишила тысяч россиян сна

В московском аэропорту Шереметьево открыли новую взлетно-посадочную полосу (ВПП). Она находится всего в нескольких десятках метров от домов поселка Лунево (население — около четырех тысяч человек), из-за чего местные жители лишились сна. Об этом говорится в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в социальной сети «ВКонтакте».

Одна из местных жительниц опубликовала видео, в котором рассказала о трудностях жизни рядом с ВПП. Несмотря на ее резервный статус, самолеты пользуются этой полосой ежедневно. «Они летают и шумят без конца и края!» — жалуется женщина. Это видно и на кадрах: в четырехминутном ролике произвели посадку два самолета. По словам женщины, данной «взлеткой» пользуются лайнеры, выполняющие частные и регулярные рейсы.

Особое внимание автор видео обратила на то, что самолеты мешают спать детям. Жительница Лунево поделилась, что воспитывает пятерых детей и указала на другие дома, где живут многодетные семьи. По ее словам, шум слышен не только на улице, но и в домах. «Ладно бы они только днем летали, но они летают и ночью... постоянно!» — добавила россиянка. Положение усугубляет отсутствие леса, который мог бы частично поглотить шум, но его недавно вырубили. Несмотря на многочисленные жалобы, администрация поселка закрывает глаза на проблему. Автор ролика уже размышляет о продаже своего дома, но сомневается, сможет ли найти покупателей. Вместе с тем она все еще не теряет надежды достучаться до «высокопоставленных людей», которые смогли бы помочь.

Традиционно в составе ПАТ (приаэродромных территорий) выделяют семь подзон. В августе 2019 года, согласно принятому законопроекту Минтранса, самая большая подзона — седьмая — получила статус дополнительной. С этого момента аэропорты обязали согласовывать ее эксплуатацию с Росавиацией. Это привело к конфликтам с застройщиками, ограничению количества полетов и территориальным спорам.

В октябре 2019 года Дмитрий Медведев предложил оценивать шум от аэропортов по эквивалентному, а не по максимальному уровню. Первое предполагает расчет средних показателей в течение суток, который основывается на интенсивности полетов. При максимальном же уровне учитываются санитарные нормы, чтобы жители прилежащих к аэропорту районов не пострадали от регулярных громких звуков.

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