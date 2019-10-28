Россиянам разрешат жить рядом с аэропортами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору оценивать шум от аэропортов по эквивалентному, а не по максимальному уровню. Данное распоряжение может повлечь за собой сокращение приаэродромных территорий (ПАТ) и их застройку, нарушение работы аэропортов и ухудшение здоровья граждан. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у председателя правительства.

Оценивать шумовое загрязнение можно по эквивалентному или по максимальному уровню. В первом случае это средний показатель в течение суток, который рассчитывается в зависимости от интенсивности полетов. Он растет год от года, поскольку количество перевозок увеличивается. Оценка по такому критерию выгодна застройщикам.

При максимальном же уровне учитываются санитарные нормы, чтобы жители прилежащих к аэропорту районов не пострадали от регулярных громких звуков. Расчет по максимальному уровню способствует нормальному функционированию и развитию аэропортов, а также помогает сберечь здоровье людей.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова отказалась изменять санитарные нормы без прямого указания, ссылаясь на то, что для их изменения необходимо проводить научные исследования, рассказали изданию в одном из московских аэропортов.

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Представитель губернатора Московской области заявил газете, что нынешние положения санитарных правил неактуальны, ограничения для максимального уровня определяются по единичным ночным пролетам самых шумных самолетов. Изменения в законодательстве, по его словам, важны для развития региона: это позволит возвести множество социальных объектов и расселить аварийные дома.

При отказе от оценки по максимальному уровню шума ПАТ будут значительно сокращены. Например, площадь приаэродромных территорий Шереметьево, по данным газеты, уменьшится со 160 до 45 тысяч гектаров. Внуково сократится втрое: со 184 до 61 тысячи гектаров. Домодедово — в шесть раз, с 298 до 50 тысяч гектаров. В отчужденных у аэропортов зонах должны строиться объекты с повышенной шумовой защитой, но пока этого не наблюдается, пожаловались сотрудники.

В августе в Москве застройщик жилого комплекса «Филатов луг» подал в суд на Росавиацию. Ранее она выдала разрешение на строительство (ЖК находится рядом с аэропортом Внуково, поэтому требуется обязательное согласование), но когда «Филатов луг» был уже практически готов, то ведомство аннулировало свое заключение.

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