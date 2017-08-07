Медведев оценил возможности Подмосковья после принятия закона о лесной амнистии

Законы о лесной амнистии и использовании территорий около аэропортов помогут облегчить реализацию крупных инвестиционных проектов в Подмосковье, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводятся на сайте правительства в понедельник, 7 августа.

«Вокруг этих законов было достаточно много споров, но сейчас уже споры закончены. Они стали нормативными актами, причем актами высшей юридической силы, должны действовать», — сказал Медведев на встрече губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава региона в свою очередь поблагодарил главу кабмина за поддержку нововведений: «Эти два законопроекта для Московской области особенно важны, потому что у нас 220 тысяч наложений было на земли лесфонда».

21 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о так называемой лесной амнистии, который позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда.

14 июля Московская областная дума наделила правительство Подмосковья полномочиями, позволяющими устанавливать и менять границы «зеленого щита» вокруг столицы.

В конце июня нижняя палата парламента приняла закон об обязательном согласовании с собственником аэродрома или органами власти возведения и реконструкции объектов капитального строительства в границах приаэродромной территории, пишет агентство городских новостей «Москва». Приаэродромная территория — земли в радиусе 30 км от воздушного узла.