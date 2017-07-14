Подмосковью разрешили определять границы «зеленого щита» вокруг столицы

Московская областная дума наделила правительство Подмосковья полномочиями, позволяющими устанавливать и менять границы так называемого «зеленого щита» вокруг столицы. Об этом сообщает в пятницу, 14 июля, телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Согласно поправкам в закон «О правительстве Московской области», власти региона, органы местного самоуправления и НКО могут инициировать создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Москвы.

Материалы по теме Кто в лесу хозяин Потомственный лесник Александр Макаров о дачниках, экологах и сбежавших кабанах

В документе также прописан перечень земельных участков, которые нельзя включать в «зеленый щит», отмечает телеканал.

Также был установлен размер штрафов за вырубку деревьев в «зеленом поясе»: для физических лиц он составит пять тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч.

24 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев облетел на вертолете пожароопасные участки на востоке региона, после чего провел совещание с руководителями управлений МЧС и лесного хозяйства.