Эгоистичный поступок туристки разгневал пассажиров в аэропорту

Эгоистичное поведение туристки в аэропорту разгневало пользователей сети. Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте Travel Creeps, где люди критикуют поступки других путешественников. На публикацию обратили внимание в Daily Mail.

На опубликованном снимке 24-летняя блогерша Бекки запечатлена лежащей на полу перед двумя пустыми сиденьями в аэропорту. Таким образом она заняла эти места, не используя их по назначению.

Подписчиков разгневали действия туристки, и они высказали свое недовольство в комментариях под постом. «Можно использовать ее в качестве подушки для ног», — написал один. «Она заняла два места и пространство между рядами!» — отметил второй. «Я надеюсь, что кто-то сломает ее лодыжку чемоданом, проходя мимо», — поделился третий.

В феврале поведение одного из пассажиров вызвало омерзение у его соседа. Дэвид Ким (David Kim) поделился видеороликом, на котором видно, как одетый в белые шорты и голубую футболку мужчина держит в одной руке маникюрный инструмент и обрезает ногти на пальцах другой руки. К подписи к посту автор добавил смайл, изображающий тошноту.

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