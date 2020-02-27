Подстригающий ногти в самолете пассажир вызвал омерзение соседа

Пассажир неизвестного самолета, подстригающий ногти перед началом рейса, вызвал омерзение у попутчиков. На опубликованное в соцсетях видео пользователя по имени Дэвид Ким (David Kim) обратили внимание в The Sun.

В 10-секундном ролике видно, как одетый в белые шорты и голубую футболку мужчина держит в одной руке маникюрный инструмент и обрезает ногти на пальцах другой руки. «Нет, ты продолжай. Пожалуйста, отстриги все ногти, пока мы в самолете», — описал Ким своего соседа на видео и добавил к подписи смайл, изображающий тошноту.

Это не первый раз, когда люди совершают негигиеничные действия в транспорте и попадают в соцсети. Так, в сентябре 2019 года пассажирка поезда принялась делать педикюр своему попутчику прямо во время движения и была заснята на камеру. На кадрах видно, как сидящая у окна женщина держит у себя на коленях ногу расположившегося напротив мужчины и подрезает ему ногти кусачками.

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