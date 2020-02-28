Эрдоган послал боевиков в Ливию и обманул их

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил боевиков в Ливию, обещав им денежное вознаграждение и гражданство. Однако на самом деле он лишь обманул их, сообщает журналистка Линдси Снелл в своем Twitter.

По ее словам, семьям боевиков были обещаны выплаты в размере около семи тысяч долларов, если те погибнут в Ливии. Помимо этого, Эрдоган говорил, что родственники смогут получить гражданство Турции. Снелл отметила, что семьи действительно получают некоторые выплаты, однако о гражданстве речь не идет.

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В конце января стало известно, что Турция организует отправку террористов из «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация) из Сирии в Ливию. Их число якобы достигло восьми тысяч.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После этого началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два враждебных друг другу правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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