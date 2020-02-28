Газовым проектам США предсказали серьезные проблемы

Падение цен на газ до многолетних минимумов может принести серьезные проблемы газовым проектам в США. Эксперты предсказали сокращение поставок с действующих заводов сжиженного природного газа (СПГ) и задержку при вводе в эксплуатацию новых проектов, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейший производитель СПГ в США Cheniere Energy уже предупредил, что может перенести запуск третьей линии завода Corpus Christi мощностью 9,5 миллиона тонн на неопределенный срок. Перед этим компания хочет заключить достаточно соглашений, чтобы быть уверенной в спросе. Ввод планировался летом 2021 года.

Опасения по спросу у Cheniere подтверждаются тем, что испанская Naturgy Energy отменила заказ на покупку двух партий СПГ. Японские компании тоже рассматривают возможность отказаться от летних поставок.

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В целом экспорт американского СПГ сокращается несколько недель подряд. На этой неделе падение составляет семь процентов в день по сравнению с предыдущей.

Как отмечает Екатерина Колбикова из VYGON Consulting, ситуация напоминает начало 2015 года, когда низкие цены заставили отказываться от ввода новых СПГ-проектов. На данный момент принятие решений по вложениям отложено на неопределенный срок для проектов Golden Pass (Qatargas и Exxon), Texas LNG.

В феврале стоимость газа на спотовых рынках Европы на фоне аномально теплой зимы находилась на уровне, при котором поставки СПГ из США не приносят прибыли, хотя и находятся в безубыточной зоне.

Ранее аналитики предсказали, что СПГ от «Газпрома» окажется для Европы выгоднее, чем американский, поэтому компания после строительства комплекса в Ленинградской области сможет удовлетворить потребность в сжиженном газе европейских потребителей. В 2019 году по поставкам СПГ в Европу Россия опередила США за счет «Новатэка». Мощность его завода «Ямал СПГ» за этот период оказалась на 11 процентов выше запланированной, причем 80 процентов СПГ пошли в Европу.

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