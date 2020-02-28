Отвечавшая за пенсии в МВД полковник попалась на многомиллионной взятке

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светлану Алешину. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Как отметил источник агентства в правоохранительных органах, она подозревается в получении взятки на несколько миллионов рублей.

В декабре 2019 года сообщалось, что сотрудники столичного главка Следственного комитета России (СКР) провели следственные действия в МВД и офисе страховой компании «Центральное страховое общество».

Издание Baza в своем Telegram-канале тогда отмечало, что дело может быть связано с контрактом на 13 миллиардов рублей. Обыски прошли также у главы департамента материального и технического обеспечения МВД Виталия Сидоренко. Кроме того, у следователей возникли вопросы к начальнику отдела пенсионного обеспечения ведомства Алешиной.

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