В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта

Сотрудники столичного главка Следственного комитета России (СКР) провели следственные действия в МВД и офисе страховой компании «Центральное страховое общество». Об этом в четверг, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела о финансовых нарушениях при страховании сотрудников МВД проводились следственные действия, в ходе которых были изъяты документы, а также назначен ряд экспертиз.

Со своей стороны, издание Baza сообщает в своем Telegram-канале, что дело может быть связано с контрактом на 13 миллиардов рублей. По данным издания, обыски прошли и у главы департамента материального и технического обеспечения МВД Виталия Сидоренко. Кроме того, у следователей возникли вопросы и к начальнику отдела пенсионного обеспечения ведомства Светлане Алешиной.

9 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в региональном управлении МВД по Красноярскому краю. Обыск был связан с уголовным делом, которое возбудили в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

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