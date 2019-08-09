ФСБ устроила обыски в региональном управлении МВД

В главном управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В обысках принимают участие сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД. По словам источника, обыск связан с уголовным делом, которое возбудили в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

«Задержан замначальника отдела Евгений Мотин», — сообщил источник местного издания NewsLab. Собеседник указал, что речь идет о плановой чистке в отношении недобросовестных сотрудников.

МВД и ФСБ пока не прокомментировали происходящее.

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