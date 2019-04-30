Обвиняемые в многомиллионной взятке полицейские прятали имущество от конфискации

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски по 15 адресам в Москве и области по делу в отношении высокопоставленных сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки в 14 миллионов рублей. Об этом принадлежащему Григорию Березкину агентству РБК сообщили источники, знакомые с ходом расследования.
Оперативные мероприятия проходят по местам жительства бывших руководителя 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова и заместителя начальника отдела управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева.
Они пытались переоформить свою недвижимость на подставных лиц, чтобы уберечь ее от конфискации, отмечает Telegram-канал «112».
Кашматов намеревался переоформить три квартиры в Москве и два земельных участка. Его коллега — два больших участка в подмосковных Мытищах.
Параллельно бывшие полицейские пытались договориться с кем-то из руководства столичного управления Следственного комитета и Московского городского суда об изменении им меры пресечения и прекращении уголовного дела.
Кашматов на своем прежнем посту курировал топливно-энергетический комплекс и ЖКХ Москвы, а Атаев — тыловой блок МВД, отмечает РБК.
7 декабря 2018 года сообщалось о задержании высокопоставленных сотрудников полиции при получении взятки в 14 миллионов рублей. Вместе с ними правоохранители взяли посредника, который переносил деньги.
Вознаграждение предназначалось за изменение меры пресечения арестованному предпринимателю и снятие ареста с имущества. Переговоры длительное время шли под контролем чекистов.