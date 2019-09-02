МВД пришло с обысками к поставщику электроники для атомных подлодок

МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о хищении при проведении работ для Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Электроприбор», производящего навигационное оборудование для атомных подлодок. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы следствия.

По информации издания, речь идет о части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России. События касаются строительства для петербургского концерна ЦНИИ «Электроприбор», осуществлявшемся коммерческим подрядчиком «ЮиСтрой».

В рамках уголовного дела в здании ЦНИИ в Санкт-Петербурге и в квартире одного из его топ-менеджеров прошли обыски. Глава компании «ЮиСтрой» арестован. По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, подозреваемым по делу также является главный инженер ЦНИИ Виталий Постников, подписавший контракт с данной компанией на проведение работ.

Уточняется, что он был заключен на строительство для нужд филиала концерна в Гатчине (Ленинградская область) в 2014 году. В число задач компании входило создание «чистых зон» на стратегическом объекте концерна. Контракт был рассчитан на семь месяцев, однако стройка растянулась на два года. В итоге ущерб оценивается в 5,4 миллиона рублей.

ЦНИИ «Электроприбор» поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов. Также он является ведущим институтом в области высокоточной навигации и имеет статус государственного научного центра России.

26 июня сообщалось, что в Приморье вынесли приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктору Гребневу по делу о хищении при строительстве космодрома Восточный. Сумма ущерба составила 400 миллионов рублей. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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