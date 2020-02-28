Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии

Анкара преувеличивает число потерь в рядах армии Сирии в результате атаки Вооруженных сил Турции и протурецких боевиков. С таким обвинением выступил сирийский военный источник РИА Новости.

По его словам, военные Сирии продолжают отражать атаки террористов, которых поддерживает Турция в Идлибе. Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».

Также собеседник агентства подчеркнул, что армия Сирии продолжит защищать граждан страны и очистит от террористов всю территорию государства.

28 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Идлибе уничтожила комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

Обстановка в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали наступление на позиции сирийских правительственных сил. Армия Сирии нанесла ответный удар. По информации Министерства обороны России, под обстрел попали турецкие войска, поскольку находились среди наступавших на позиции сирийских сил. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находиться в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

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