Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что страна готова воевать с Россией, а месть за последние события в сирийском Идлибе будет ужасной. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber.

По словам чиновника, Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. «Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата», — отметил он. Хакки добавил, что Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

Советник также заявил, что Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, «будет расчленена изнутри», привело издание Ahval часть его слов в Twitter. «В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной», — сказал чиновник. Пользователи соцсети под цитатой указали, что обычно во время войн Турция проигрывала.

Хакки таким образом отреагировал на данные о гибели в сирийской провинции Идлиб 33 турецких военнослужащих во время обстрела со стороны сирийских сил вечером 27 февраля. Его слова другие официальные лица Турции пока не комментировали.

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

В Минобороны России указали, что турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков и не передали свои координаты. Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.

Предыдущее обострение в Идлибе произошло 20 февраля. Тогда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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