В России опровергли возможность участия в войне с Турцией в Сирии

Россия не будет участвовать в боевых действиях против Турции в Сирии, и угроза войны перед вооруженными силами двух стран не стоит. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Конечно, Россия не будет участвовать в боевых действиях против вооруженных сил Турции. Здесь это и в функцию нашу не входит», — отметил сенатор.

Член комитета Совета Федерации опроверг существование конфликта Москвы с Анкарой. Он отметил, что между сторонами установлено взаимопонимание и взаимодействие.

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Ночью 28 февраля военные силы Турции нанесли массивный удар по позициям сирийской армии в Идлибе, который не прекращался до утра. Позже появилось видео, снятое камерами беспилотников, на котором запечатлели уничтожение колонн бронетехники и живой силы. Возможно увидеть, как удары нанесли по расположению штабов и складов с боеприпасами.

Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что удары будут наносить и дальше, и призвали мировое сообщество «остановить преступления против человечности».

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