Россиянка получила пожизненный срок в Швейцарии за преступление мужа-иностранца

В Швейцарии приговор россиянке Елене Пановой, осужденной за причастность к убийству местной жительницы, будет пересмотрен. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил «Ленте.ру» ее официальный представитель Георгий Багратиони.

Защита осужденной представила в Апелляционный суд кантона Тичино (Швейцария) неопровержимое алиби. В 2015 году жительница Екатеринбурга Елена Панова с двумя несовершеннолетними дочерьми переехала к жениху Серджио Джуссани из Швейцарии, с которым она встретилась на сайте знакомств.

После свадьбы выяснилось, что у Джуссани имеются крупные долги по ипотеке, кроме того, он должен содержать свою бывшую жену Монику и их общего сына. Елене пришлось устроиться на низкооплачиваемую работу. При этом муж стал избивать ее и дочерей.

19 июля 2016 года Монику нашли мертвой. Официально было признано, что она умерла в результате суицида, а ее тело кремировали. Через некоторое время муж признался Елене, что именно он убил бывшую супругу, которая не хотела устраиваться на работу, употребляла наркотики и алкоголь, а Джуссани был вынужден ее содержать.

В марте 2018 года Джуссани вновь избил Елену — и она вызвала полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили в их доме крупный арсенал незарегистрированного оружия. Глава семьи заведовал оружейным складом кантона Тичино. Против него было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого Джуссани признался в убийстве бывшей жены, и его арестовали.

«Ему сообщили, что у Елены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство его бывшей жены и подстрекала его к совершению преступления», — говорит адвокат Багратиони.

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По его словам, доказательством вины Елены стала ее переписка с подругой, из которой ее слова вырвали из контекста, а также показания ее мужа. На их основании был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы, который, как утверждает Багратиони, Елене так и не выдали на русском языке. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Апелляционный суд кантона Тичино решил провести проверку по материалам уголовного дела Пановой.

Ее представитель объясняет предвзятое отношение к Елене правоохранительной и судебной властей кантона коррупционными связями Серджио Джуссани. Он прослужил 20 лет военным и торговал оружием, при этом, как и его бывшая жена, состоял на учете у психиатра и употреблял антидепрессанты. Серджио Джуссани был приговорен за убийство Моники к 16 годам. Уголовное дело об оружии, начатое против него, в данный момент закрыто.

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