Россиянку оштрафовали за убийство знакомого при самообороне

Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал местную жительницу Анну Романову на 50 тысяч рублей за убийство знакомого при превышении самообороны. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram -канале.

По данным следствия, 9 марта знакомый Романовой, с которым она находилась в квартире, достал нож и начал угрожать убить ее, а также попытался склонить к сексуальным отношениям. Девушка выхватила нож и убила нападавшего.

Позже россиянка признала вину и указала, что возместила моральный вред семье погибшего. Пострадавшая сторона заявила, что не имеет к Романовой претензий, и выступила за прекращение уголовного дела.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что россиянин отказался выпускать бывшую жену из дома и поджег ее, а ее подругу попытался ударить ножом. Суд дал ему восемь с половиной лет колонии строго режима.

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