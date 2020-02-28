Сбербанк изучил отношение россиян к золоту

Одиннадцать процентов россиян рассматривают или уже делают вложения в золото различными способами. А в 10 российских городах накануне праздника традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из этого драгоценного металла. Такие результаты показало исследование УК «Сбербанк Управление Активами», проведенное накануне Международного женского дня с целью изучить отношение россиян к формированию накоплений с помощью одного из наиболее популярных подарков на 8 Марта — золота.

Исследования показывают, что 6 процентов россиян не менее чем раз в год покупают или продают золото (включая золотые украшения). Еще 5 процентов россиян рассматривают для себя возможность вложиться в золото и инвестиционные инструменты, привязанные к золоту, чтобы увеличить доходность своих вложений.

Как выяснилось, мужчины вкладываются в золото чаще, чем женщины. Как правило, инвесторы в золото — это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото меньше: в возрастной группе от 40 до 50 лет доля инвестирующих в золото снижается почти в три раза. С другой стороны, среди тех, кто интересуется вложениями в золото, намного больше молодежи до 30 лет и студентов — на них приходится более трети тех, кто заинтересован в инвестициях этого вида.

В географическом разрезе наибольший спрос на инвестиции в золото и финансовые инструменты, привязанные к золоту, отмечается в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровске: по 7 процентов жителей этих городов вкладывают или готовы вкладывать в золото.

Исследование также выявило топ-10 российских городов, в которых с наибольшей долей вероятности чаще всего дарят золото на 8 Марта. Именно в этих городах в последние три года наблюдается всплеск спроса на этот драгоценный металл и ювелирные изделия из него в конце февраля — начале марта. Первое место в этом рейтинге заняла Махачкала.

Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.