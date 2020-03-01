Фанат «Зенита» в одиночку проник на трибуну «Локомотива» и был избит

Фанат санкт-петербургского «Зенита» в одиночку проник на трибуну с болельщиками московского «Локомотива» во время матча чемпионата России и был избит. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Источник отмечает, что питерский фанат сам пришел на сектор с москвичами. Болельщики «железнодорожников» побили противника и ушли, а тот в ответ на их действия решил стащить один из флагов. В итоге ультрас красно-зеленых вновь спустились к фанату «Зенита» и выпроводили его с трибуны.

Встреча в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 0:0. «Зенит» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Локомотив», имя 35 очков, идет пятым.

29 февраля на станции метро «Маяковская» в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов «Динамо» и «Спартак». Стычка началась после того, как на станцию приехал поезд, в котором находилось около ста фанатов «Спартака». На платформе их уже ждали болельщики «Динамо», которые напали на прибывших. Позднее драка переместилась на улицы города.

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