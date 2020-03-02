На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву

Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил сожаление из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Главред».

Замглавы комитета Рады по гуманитарной и информационной политике выступил на презентации концепции телеканала для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. На вопрос, будет ли против канала вестись радиоэлектронная борьба, Потураев ответил, что Россия «и так это делала».

«Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — сказал депутат.

Киев 1 марта запустил вещание развлекательно-информационного телеканала под названием «Дом» для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, передает «РБК-Украина». Главная цель нового телеканала заявлена как возвращение зрителей Донбасса в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

Ранее Потураев уличил Netflix в российской пропаганде из-за сериала «Троцкий».

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