В Раде уличили Netflix в российской пропаганде

Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев уличил платформу Netflix в способствовании российской пропаганде. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Если никому не интересно, там в топах сейчас висит российский сериал "Троцкий". Чистая пропаганда большевизма!.. А завтра там появится еще какое-то г…но российское!» — отметил Потураев в ходе общественного обсуждения закона «О медиа».

Депутат заявил, что государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом, если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации.

В ноябре прошлого года Потураев заявил, что Украина «закопает коммуняцкую идеологию», отменив мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

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