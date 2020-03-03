Емельяненко обозвал Канделаки полной дурой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обозвал генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки полной дурой. Видео он выложил в Instagram-сторис.

Спортсмен отметил, что был лучшего мнения о Канделаки. «Дура... Полная дура», — заключил Емельяненко.

Ранее 3 марта Канделаки высказалась об отношениях бойца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. По ее мнению, обстановка в Грозном располагает к борьбе за будущее Емельяненко «не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни». Он отметила, что каждый раз, когда Александру требуется помощь, он получает ее в Грозном, отдавая взамен свое желание тренироваться с бойцами из Чечни и самим Кадыровым.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они договорились провести поединок. Спортсмен отдал Кадырову право самому выбрать время и место проведения боя.

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