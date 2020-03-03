Иран попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Тегеран запросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

По его словам, между официальными лицами стран проходила беседа на эту тему. Джалали отметил, что Иран приветствует гуманитарную помощь не только от России, но и от всех стран, «в том числе единомышленников».

29 февраля в иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек с коронавирусом.

На данный момент Иран входит в пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения пневмонией COVID-19 в Передней Азии. По последним данным, в стране зафиксировано 1,5 тысячи случаев инфицирования, 66 человек скончались.

В общей сложности в мире пневмонией заболели более 90,9 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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