Французский «человек-паук» объявил протест коронавирусу

Французский альпинист Ален Робер, известный как «человек-паук», объявил протест коронавирусу. 57-летний мужчина взобрался на небоскреб в Барселоне без страховки и назвал свой поступок манифестом против страха перед новым заболеванием. Об этом сообщает международная телекомпания TV5 Monde.

Робер достиг вершины 34-этажной башни Агбар в каталонской столице. Высота небоскреба равняется 142 метрам. С помощью своего рискованного восхождения Робер пытался призвать правительство быть более ответственным, когда речь заходит о вспышке коронавируса.

Материалы по теме Тянутся к звездам Как выглядят самые необычные небоскребы планеты

Альпинист пояснил, что его деятельность внушает людям такой же страх, как и сам коронавирус. Страх перед заболеванием Робер назвал еще более опасным и заразным, чем пневмония нового типа. По мнению экстремала, испуг мешает принимать необходимые меры в борьбе с COVID-19.

Когда Ален спустился на землю, его задержала полиция, а все прохожие аплодировали. Это далеко не первое восхождение французского «человека-паука»: он успел покорить более ста зданий по всему миру, в том числе небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров) в ОАЭ, Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра), Эйфелеву башню (324 метра) и Главное здание МГУ в Москве (240 метров). Также Робер внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Многие из восхождений альпиниста имеют политический подтекст.

Иранский видеохудожник Хамид Эбрахимния (Hamid Ebrahimnia) руководствовался подобными мотивами, когда опубликовал на своей странице в Instagram смонтированное им видео. В этом ролике два вертолета надевают огромную маску на самое высокое здание Ирана — небоскреб Бордже Милад (435 метров). Эбрахимния пояснил, что это произведение олицетворяет коллективную борьбу его родного города с коронавирусом. Таким способом художник решил подбодрить своих соотечественников, заболевших пневмонией COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



