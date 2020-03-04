На знаменитый небоскреб надели маску из-за коронавируса

Видео: hamidebrahimnia / Instagram

Иранский видеохудожник Хамид Эбрахимния (Hamid Ebrahimnia) «защитил» знаменитую высотку от коронавируса. Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором два вертолета надевают огромную маску на самое высокое здание Ирана — небоскреб Бордже Милад (435 метров).

В подписи к видео Эбрахимния уточнил, что его работа — символическое произведение, олицетворяющее коллективную борьбу его родного города с коронавирусом. Таким способом художник решил подбодрить своих соотечественников, заболевших пневмонией COVID-19. За два дня публикация успела набрать более 110 тысяч просмотров.

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В своем посте Эбрахимния также поделился секретами создания ролика, перечислив программы, которые использовал при монтаже — это графический редактор Cinema 4D, программа для захвата видео Boujou, а также Adobe After Effects.

На фоне коронавируса спрос на медицинские маски в мире сильно увеличился, и многие нашли в этом способ обогащения. Так, в феврале трое предпринимателей из Москвы приобрели 640 тысяч несуществующих масок на «Авито», заплатив за них мошенникам около 10 миллионов рублей.

Рост числа подобных случаев, связанных с продажей масок, подтолкнул российское правительство ввести временный запрет на их вывоз из России. При этом, как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, никаких ограничений по продаже медицинских масок внутри страны не будет.

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