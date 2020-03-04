Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. Видео появилось в Twitter Канделаки.

Емельяненко записал ролик вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Боец сказал, что вспылил и принес извинения за свои слова. Кадыров предложил Канделаки пригласить их в гости и пообещал отправить цветы на 8 марта. «Я совсем другой, я хороший», — подытожил Емельяненко.

3 марта спортсмен обозвал Канделаки полной дурой после ее слов об отношениях бойца с Кадыровым. По мнению продюсера, обстановка в Грозном располагает к здоровому образу жизни без алкоголя. Она отметила, что каждый раз, когда бойцу требуется помощь, он получает ее в Грозном.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они договорились провести поединок.

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