Ведущий Первого канала пообещал разобраться с шуткой о сходстве с презервативами

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов прокомментировал пост российского представительства бренда презервативов Vizit, в котором обнаружили явное сходство между его образом и дизайном пачки презервативов. Он заявил, что планирует разбираться с возможностью судебного решения этого вопроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Клейменов добавил, что в данный момент он находится в отпуске, поэтому решением «рабочих вопросов» он займется позже. «У меня достаточно этой работы в рабочее время. Я вернусь и буду обязательно с этим разбираться», — пообещал телеведущий.

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4 марта российское представительство Vizit опубликовало в Twitter коллаж, в левой части которого был кадр из эфира программы «Время» с Клейменовым. Телеведущий был одет в синий пиджак и красный галстук. Справа от него разместили пачку презервативов Vizit размера large, дизайн которой повторял образ ведущего. Пользователи в комментариях положительно оценили шутку.

Клейменов был ведущим программы «Время» с 1998 по 2004 год. В настоящее время журналист является заместителем генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он вернулся в программу после 14-летнего перерыва в 2018 году и периодически появлялся в эфире до конца года. С октября 2019 года он снова стал ведущим передачи. За это время Клейменова нередко критиковали за манеру ведения программы.

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