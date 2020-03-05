Бренд презервативов открестился от попыток оскорбить ведущего Первого канала

Российское представительство бренда презервативов Vizit заявило, что не пыталось оскорбить ведущего Первого канала Кирилла Клейменова коллажем, на котором образ ведущего сравнили с дизайном пачки презервативов размера large. От подобных обвинений представители марки открестились в беседе с журналистами «Подъема», о чем сообщается в Telegram-канале издания.

Собеседники издания уточнили, что пост был шуткой, основанной на сходстве костюма ведущего и изображения на пачке презервативов. «Мы никогда не пишем прямые оскорбления, но кто-то может сам додумывать и выставлять свое понимание, но тут уже ничего не поделать», — отметили в компании, добавив, что от их постов «периодически кто-то оскорбляется».

Говоря о возможном обращении Клейменова в суд из-за твита, представители Vizit заявили: «Не очень понятно, что пытаться в суде доказывать. У нас же пост про сходство его костюма и костюма на нашей упаковке».

Ранее Клейменов прокомментировал коллаж Vizit, в котором использовали его фотографию, и сообщил, что по возвращении из отпуска планирует разбираться с возможностью судебного решения этого вопроса.

4 марта российское представительство Vizit опубликовало в Twitter коллаж, в левой части которого был кадр из эфира программы «Время» с Клейменовым. Телеведущий был одет в синий пиджак и красный галстук. Справа от него разместили пачку презервативов Vizit размера large, дизайн которой повторял образ ведущего. Пользователи в комментариях положительно оценили шутку.

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