«Золотая судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, ставшая известной как «золотая судья», написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловалась в нем на травлю. Она попросила главу государства разработать комплекс мер по защите судей от информационного давления. Текст письма опубликовал «Коммерсантъ».

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности», — обратилась к Путину судья.

Она отметила, что информация о свадьбе ее дочери стоимостью два миллиона долларов, а также сведения о связях судьи с криминальным миром и подделке диплома были фейками. Однако, по словам Хахалевой, даже официальные опровержения не спасли ее имя и репутацию.

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«Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку... Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь», — пожаловалась Хахалева.

В октябре 2018 года адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Судья заявила, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. Она рассказывала ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.

Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности, Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.

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