«Золотая судья» Хахалева ответила на обвинения в подделке диплома

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева считает, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. Об этом она заявила ТАСС.

«В настоящее время ведется массированная информационная кампания, касающаяся якобы отсутствия у меня высшего юридического образования», — полагает судья.

По словам Хахалевой, она намерена обратиться в правоохранительные органы.

В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у краснодарской судьи юридического образования. Он обнаружил, что в документах Абхазского государственного университета за 1985-1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получала юридическое образование, нет никаких упоминаний о такой студентке. Вместе с тем Салмин привел сведения, согласно которым Хахалева работала ветеринаром и имеет соответствующее образование. Собранную информацию адвокат передал в Следственный комитет.

Сама судья, взятая под государственную охрану из-за угроз, заявила ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.

Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.

Видео: ren.tv

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