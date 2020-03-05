В России отказались принимать доказательства подлинности подписей Родченкова

Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич отказался принимать доказательства подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его слова приводит РИА Новости.

Панич заявил, что документ по делу его клиенток, представленный Международным Олимпийским комитетом (МОК), не объясняет подделку подписей. По его словам, российская сторона представила заключения, что как минимум на семи документах подпись нанесена от руки, но не Родченковым. «Сообщение МОК полностью противоречит мнению экспертов. Мы склонны верить экспертам, а не документу МОК», — подытожил юрист.

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Со 2 по 4 марта в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Суд рассматривал апелляцию россиянок, которые были пожизненно дисквалифицированы решением МОК и лишены серебряных медалей Игр в Сочи.

В ходе заседания Панич заявил, что подписи на письменных показаниях Родченкова являются фальшивыми. Он представил выводы британских и российских экспертов. CAS потребовал у МОК объяснений. 4 марта организация, по словам Панича, признала факт подделок. Позднее МОК опроверг высказывание адвоката, представив нотариально заверенный документ, подтверждающий показания Родченкова.

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