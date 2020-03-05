Россиянка с инсультом умерла после недели катания из одной больницы в другую

Главврачей двух больниц в Омской области уволили после смерти местной жительницы, которую медики почти неделю возили из одной больницы в другую и не могли оказать нормальную медицинскую помощь, сообщает «БК55».

Руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ потеряли свои посты после служебной проверки, инициированной региональным Минздравом. Согласно ее результатам, были нарушены стандарты оказания помощи при госпитализации россиянки. Выяснять, кто виноват в ее гибели, будет Следственный комитет. Губернатор области также потребовал, чтобы уволенные специалисты «завтра не всплыли в новом теплом месте, с высокой зарплатой».

Ранее портал писал, что 44-летняя мать четырех детей Елена Евсеева обратилась к медикам 13 февраля с жалобами на головную боль и тошноту. Ей выписали лекарства от высокого давления и отправили домой. Вечером в тот же день ей стало хуже, скорая доставила ее в больницу Горьковского района. Оттуда по неизвестной причине женщину отправили в другую клинику в 40 километрах. Так пациентку катали до 19 февраля, пока она не умерла от ишемического инсульта и отека мозга.

В начале декабря жительница Карелии умерла из-за инсульта после того, как врачи несколько часов везли ее в больницу и там бросили в коридоре.

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