Женщина два года поливала пластмассовое растение

Жительница американского штата Калифорния два года заботилась о суккуленте в горшке и поняла, что он пластмассовый, когда решила пересадить растение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Домохозяйка Сели Уилкс (Caelle Wilkes) гордилась красивым растением, которое стояло в горшке у нее на кухонном окне. Она регулярно поливала суккулент и не разрешала другим людям заботиться о нем, так как хотела обеспечить растению должный уход. «Суккуленты нужно поливать только раз в неделю или меньше, и если их залить, они могут погибнуть», — рассказала она.

В конце февраля женщина решила пересадить растение в новый горшок. «Я нашла самую милую вазочку, которая хорошо ему подходила. Я извлекла растение из пластикового контейнера, в котором оно было куплено, и узнала, что оно искусственное», — сказала Уилкс.

Свою историю женщина опубликовала в Facebook. «Я столько любви вложила в этот суккулент! Я мыла ему листочки. Я делала все, чтобы он выглядел хорошо, а он оказался пластиковый! Как я не знала этого! Я поняла, что эти два года жила во лжи», — заключила она. Свое повествование Уилкс сопроводила двумя фотографиями растения.

Пользователи Facebook посмеялись над историей и поделились похожими случаями, которые произошли с ними. «Моя мама купила мне суккулент сразу после того, как мне вырвали зуб мудрости. Поэтому я была под воздействием лекарств, когда она вручила его мне, и это был единственный раз за год, когда я внимательно посмотрела на него. Через некоторое время я, наконец, поняла, что оно не растет, и вставила палец в почву, чтобы посмотреть, не слишком ли она сухая или влажная, и… чертов цемент», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в городе Труро в графстве Корнуолл в Великобритании в дикой природе появилась пуйя чилийская — колючее растение, которое якобы ловит овец и питается соками из их тел. Считается, что когда пойманное пуйей животное погибает, его разлагающийся труп привлекает других животных и птиц, и их помет делает почву под пуйей чилийской более питательной.

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