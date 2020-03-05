Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист хочет получить от ответчиков компенсацию в размере десяти миллионов долларов, компенсацию судебных издержек и прибыль компании, полученную с продажи робота с его внешностью. Помимо этого, Шварценеггер потребовал от Promobot перестать использовать его облик.

Отмечается, что адвокат актера Марти Сингер еще в январе потребовал от российского производителя перестать использовать внешность Шварценеггера при демонстрациях робота. Разработчики пообещали этого больше не делать, однако в феврале вновь показали продукт с лицом голливудского актера на выставке в Нью-Йорке.

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