Принцип голосования по поправкам к Конституции объяснили на примере борща

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила принцип голосования по поправкам в Конституцию на примере борща, котлет и винегрета. Ее слова в четверг, 5 марта, приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

По словам Памфиловой, весь проект поправок можно сравнить с обедом, а какие-то конкретные его положения — с отдельными блюдами, которые гражданину могут нравиться или не нравиться.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — пояснила она.

Президент России Владимир Путин 2 марта внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, в их числе — упоминание Бога и фактически запрет однополых браков.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля.

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