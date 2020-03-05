Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят

С марта 2020 года по январь 2021 года американская автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не будет получать ответные команды с Земли, сообщает НАСА.

Согласно агентству, в течение указанного времени на радиообсерватории в Канберре (Австралия), относящейся к Сети дальней космической связи НАСА, будут проводиться работы по обновлению оборудования. В настоящее время данный объект является единственным, который способен отправлять команды на Voyager 2 с Земли.

«Некоторым частям 70-метровой антенны, включая передатчики, которые посылают команды различным космическим кораблям, сорок лет, и они становятся все менее надежными», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в течение 11-месячного периода работ Землей данные с Voyager 2 будут продолжать приниматься.

В январе НАСА сообщило, что Voyager 2 не выполнил штатный маневр и израсходовал слишком много энергии.

В настоящее время расстояние между планетой и станцией составляет 18,5 миллиарда километров, в результате чего электромагнитный сигнал от Земли до Voyager 2 и обратно идет около 34 часов.

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Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам. Также Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой это сделала в августе 2012 года миссия Voyager 1.

Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.

Считается, что РИТЭГ позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами: гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет) и сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.

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